Национальные стандарты качества воздуха вводятся не для того, чтобы скрыть проблему — директор Узгидромета

«Хочу развеять опасения комментаторов, которые в соцсетях пишут, что местные стандарты вводятся для того, чтобы скрыть проблему. Обновление критериев качества воздуха позволят нам более точно давать рекомендации в той или иной ситуации, чем это делает IQAir. Надевать маски, не выходить на улицу и прочее. Ведь у нас будут точные данные о влиянии на организм определенных загрязнителей. Известно, что запыление негативно влияет на организм детей и пожилых людей, но нет точных данных об их воздействии на среднее поколение, к примеру».