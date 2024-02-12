Национальные стандарты качества воздуха вводятся не для того, чтобы скрыть проблему — директор Узгидромета

Напомним, что в стране должны появиться свои стандарты для оценки качества воздуха. Тогда это аргументировалось тем, что Узбекистану сложно соответствовать нормам ВОЗ.
О деталях этой работы на прошедшей на днях в столице встрече руководителей экологических ведомств стран Центральной Азии, посвященной итогам климатического саммита COP28, корреспонденту нашего издания рассказал директор Агентства гидрометеорологической службы Шерзод Хабибуллаев.
По его словам, работа стартовала в прошлом году, результат ожидается к 2025-му. Под этот проект при поддержке Мининноваций были выделены средства, над ним работают ученые, специалисты СЭС и, конечно же, медики.
«Новые стандарты разрабатываются с целью уточнения, насколько витающая в воздухе пыль вредна, как она действует на организм. Проведем исследования, соберем статистику, обобщим все это и уже потом опубликуем результаты. Сейчас это обсуждается на разных уровнях, люди бьют тревогу, СМИ пишут об этом, но что-то конкретное можно будет сказать только после точного медицинского исследования».
При этом развитие национальных стандартов не исключат участие в международных рейтингах. Деятельность гидрометслужб подразумевает обязательный обмен данными и их публикацию в том числе на международных платформах, подчеркнул эксперт.
«Хочу развеять опасения комментаторов, которые в соцсетях пишут, что местные стандарты вводятся для того, чтобы скрыть проблему. Обновление критериев качества воздуха позволят нам более точно давать рекомендации в той или иной ситуации, чем это делает IQAir. Надевать маски, не выходить на улицу и прочее. Ведь у нас будут точные данные о влиянии на организм определенных загрязнителей. Известно, что запыление негативно влияет на организм детей и пожилых людей, но нет точных данных об их воздействии на среднее поколение, к примеру».
По его словам, неизвестно также насколько норма для PM2,5 по версии ВОЗ в 5 микрограмм на кубический метр верна с учетом местных условий — близости пустынь, гор и так далее.
Хабибуллаев также отметил, что отечественной разработке еще предстоит пройти согласование и получить подтверждение на соответствие международным требованиям с учетом своей доказательной базы. Только после этого новые стандарты для Узбекистана будут приняты. Этот путь проходили и другие страны, которые разрабатывали собственные стандарты по качеству воздуха.
Проект реализуется Узбекистаном совместно с соседними странами, поскольку у них схожие проблемы. В конечном итоге разработанные рекомендации могут быть использованы не только для населения Узбекистана, но и всех стран региона. Полученные в результате исследований данные будут также направлены всем международным организациям, чтобы те также учитывали их для разработки своих рекомендаций.