Виталий Хоценко провел крупное назначение в омском Минобразования

В биографической справке указано, что Анатолий Полынский имеет почти 30-летний опыт работы в системе образования Омской области на разных уровнях — от преподавателя истории в Екатерининской школе Тарского района и преподавательской работы в высших учебных заведениях до проректора по образовательной деятельности ОмГТУ.