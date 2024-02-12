Виталий Хоценко провел крупное назначение в омском Минобразования

Как анонсировалось ранее, пост занял Анатолий Полынский, в должность он официально вступил 12 февраля 2024 года.
«Назначить Полынского Анатолия Сергеевича первым заместителем министра образования Омской области 12 февраля 2024 года сроком на один год, установив испытательный срок на три месяца», — указано в нормативном акте.
Известно, что в число рабочих приоритетов для нового специалиста входят вопросы текущего функционирования и дальнейшего развития системы профессионального образования на территории Омской области и непосредственно кураторский функционал по отношению к учреждениям среднего профессионального образования, а также координация деятельности омских организаций высшего образования.
В биографической справке указано, что Анатолий Полынский имеет почти 30-летний опыт работы в системе образования Омской области на разных уровнях — от преподавателя истории в Екатерининской школе Тарского района и преподавательской работы в высших учебных заведениях до проректора по образовательной деятельности ОмГТУ.