Хоценко поручил правительству Омской области заботиться о семьях мобилизованных

— Регулярно встречаюсь с семьями наших защитников и ориентирую на это коллег. Наша с вами задача — сделать так, чтобы родители, жены, дети омских защитников всегда чувствовали заботу и опору от государства и власти. Сам регулярно общаюсь с семьями мобилизованных и знаю их проблемы, и так же должен поступать каждый — глава района, главы поселений, — сказал Хоценко.