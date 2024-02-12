Хоценко поручил правительству Омской области заботиться о семьях мобилизованных

Сегодня, 12 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко на совещании с руководителями органов исполнительной власти поднял тему поддержки семей мобилизованных.
Глава региона заявил подчиненным о необходимости поддержания регулярного контакта с семьями участников СВО.
— Регулярно встречаюсь с семьями наших защитников и ориентирую на это коллег. Наша с вами задача — сделать так, чтобы родители, жены, дети омских защитников всегда чувствовали заботу и опору от государства и власти. Сам регулярно общаюсь с семьями мобилизованных и знаю их проблемы, и так же должен поступать каждый — глава района, главы поселений, — сказал Хоценко.
Также губернатор напомнил о действующих в области мерах социальной поддержки для участников СВО и их семей, которые постоянно дополняются.
Виталий Хоценко считает, что необходимо оперативно реагировать на обращения людей, а медицинское сопровождение и реабилитация вернувшихся с фронта омичей должны стоять на первом месте.
Хоценко поставил главам районов задачу — более усиленно взаимодействовать с Фондом «Защитники Отечества».