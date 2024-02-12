Глава омского УДХБ Галина Зурнаджан ушла в отставку

Кроме того, мэр Омска подчеркнул, что навыки и опыт Зурнаджан будут востребованы в отрасли и пожелал ей успехов. До определения нового директора управления исполнять его обязанности будет Антон Глебов — ранее он служил первым замом главы УДХБ.