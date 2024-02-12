Глава омского УДХБ Галина Зурнаджан ушла в отставку

Глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан покинула свой пост, сообщает мэр Сергей Шелест. Она возглавлял УДХБ в течении двух лет. «В течение двух лет она занималась очень сложным и проблемным направлением, вносила свой внушительный вклад в благоустройство, озеленение, уборку города», — отметил Шелест.
Кроме того, мэр Омска подчеркнул, что навыки и опыт Зурнаджан будут востребованы в отрасли и пожелал ей успехов. До определения нового директора управления исполнять его обязанности будет Антон Глебов — ранее он служил первым замом главы УДХБ.