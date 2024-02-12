Зачем Иркутску быть в федеральной повестке?

Сегодня мы, имея развитую угольную промышленность, имеем и самую дешевую цену на гигакалорию. С нашей продолжительностью зимы вопрос цены — важнейший. Так что нам надо искать решения, в том числе применять новые технологии. Пошагово нужно решать проблему: модернизировать мощности на Ново-Иркутской ТЭЦ, а далее решать вопрос с размещением теплоисточника. И вот тут будет развилка. Во-первых, «Газпром» должен будет сориентировать, сможет ли он дать газ в горизонте 3−5 лет и назвать его цену. Во-вторых, я очень понимаю губернатора: много народу у нас занято в угледобывающей промышленности, и уголь у нас идет в основном на ТЭЦ. Три наших угольных бассейна — крупнейшие, гремевшие когда-то, но мы понимаем, что сегодня эти ресурсы задействованы в основном внутри территории. Нужно взвешенное решение. Нужно понять, где разместить теплоисточник. Я предложил привлечь наш энергетический институт и доработать проект, который 30 лет назад разрабатывался, и многое поменялось.