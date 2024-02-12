Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь

О назначении господина Полодницына сообщает администрация Перми. До прихода на муниципальную службу Алексей Полудницын десять лет возглавлял следственный отдел по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю. До образования СКР господин Полудницын служил в органах МВД, а затем в прокуратуре.



С прежним главой района Дмитрием Дробининым не был продлен контракт.

