Президент поручил раздать населению 60 тысяч гектаров земли

На совещании по задействованию новых резервов и приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год были обсуждены вопросы увеличения производства и экспорта плодоовощной продукции.
С этой целью было решено раздать населению еще 60 тыс. гектаров земли. В результате этого можно будет получить 1,5 млн тонн дополнительной продукции и увеличить экспорт еще на $200 млн.
Также была подчеркнута важность обучения молодых людей сельскому хозяйству и их занятости.
Отмечалось, что за счет привлечения промышленности и кооперации на переданных населению земельных и приусадебных участках можно вырастить продукции дополнительно на $1 млрд.
Для этого будет выделено 1 трлн сумов кредитных ресурсов, которые будут предоставляться на условиях кооперации для производства продукции, оборудования, оборотных средств до 100 млн сумов без залога, до 150 млн сумов — со снижением залога на 50%.
Кроме того, 10 тыс. единиц техники будут переданы в аренду фермерам и дехканам сроком на 10 лет с льготным периодом 3 года. Таможенная льгота при импорте и аренде мотокультиваторов и минитракторов будет продлена на 3 года.