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Президент поручил раздать населению 60 тысяч гектаров земли

В целях увеличения производства и объема экспорта плодоовощной продукции населению раздадут 60 тыс. га земли, а фермерам — технику в аренду на 10 лет.
Источник: president.uz

На совещании по задействованию новых резервов и приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год были обсуждены вопросы увеличения производства и экспорта плодоовощной продукции.

С этой целью было решено раздать населению еще 60 тыс. гектаров земли. В результате этого можно будет получить 1,5 млн тонн дополнительной продукции и увеличить экспорт еще на $200 млн.

Также была подчеркнута важность обучения молодых людей сельскому хозяйству и их занятости.

Отмечалось, что за счет привлечения промышленности и кооперации на переданных населению земельных и приусадебных участках можно вырастить продукции дополнительно на $1 млрд.

Для этого будет выделено 1 трлн сумов кредитных ресурсов, которые будут предоставляться на условиях кооперации для производства продукции, оборудования, оборотных средств до 100 млн сумов без залога, до 150 млн сумов — со снижением залога на 50%.

Кроме того, 10 тыс. единиц техники будут переданы в аренду фермерам и дехканам сроком на 10 лет с льготным периодом 3 года. Таможенная льгота при импорте и аренде мотокультиваторов и минитракторов будет продлена на 3 года.

Шавкат Мирзиеев
сельское хозяйство