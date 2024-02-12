Михаил Мишустин призвал провести «Игры будущего» в Казани на высшем уровне

Для соревнований задействовуют 10 объектов, расположенных в Казани, Иннополисе и «Сириусе». Первые участники приедут в столицу республики уже в четверг, 15 февраля. Им помогут свыше двух тысяч волонтеров из разных регионов России и из-за рубежа. Турнир планируют освещать более 600 российских и зарубежных СМИ.