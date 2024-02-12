Александр Кононов покидает пост министра спорта Нижегородской области

Напомним, Александр Кононов был назначен министром спорта в ноябре 2021 года, переназначен в октябре 2023 года. До назначения на пост министра он занимал должность заместителя министра имущественных и земельных отношений региона, до работы в правительстве области — был главой администрации городского округа Щербинка в Москве и заместителем начальника экспедиционного центра.