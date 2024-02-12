Александр Кононов покидает пост министра спорта Нижегородской области

Сегодня последний рабочий день Александра Кононова в должности министра спорта Нижегородской области. Информацию ИА «Время Н» подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно информации, Кононов написал заявление об уходе по собственному желанию.
«Вопрос назначения исполняющего обязанности министра спорта региона решается», — рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, Александр Кононов был назначен министром спорта в ноябре 2021 года, переназначен в октябре 2023 года. До назначения на пост министра он занимал должность заместителя министра имущественных и земельных отношений региона, до работы в правительстве области — был главой администрации городского округа Щербинка в Москве и заместителем начальника экспедиционного центра.