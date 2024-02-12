Что будет на месте памятника Назарбаеву в Талдыкоргане

— По поводу демонтажа постамента памятника на центральной площади города Талдыкорган сообщаем, что остатки нижней части памятника были демонтированы ввиду того, что портили архитектурный облик центральной части городского пространства. На сегодняшний день восстановление или строительство какого-либо культурного объекта на указанном месте не планируется, — ответили в пресс-службе акимата города.