Что будет на месте памятника Назарбаеву в Талдыкоргане

— По поводу демонтажа постамента памятника на центральной площади города Талдыкорган сообщаем, что остатки нижней части памятника были демонтированы ввиду того, что портили архитектурный облик центральной части городского пространства. На сегодняшний день восстановление или строительство какого-либо культурного объекта на указанном месте не планируется, — ответили в пресс-службе акимата города.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что на площади города был демонтирован постамент памятника бывшему президенту. Монумент был разрушен во время январских событий в 2022 году.
Памятник первому Президенту в городе был установлен в 2016 году.