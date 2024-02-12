Боррель осудил Трампа и заявил о невозможности НАТО работать a la carte

В минувшие выходные, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, Трамп пересказал свой разговор с лидером некой «большой страны», не уточнив ее название. Со слов экс-президента, собеседник поинтересовался, защитит ли Вашингтон его страну в случае возможного нападения России. Трамп ответил, что не стал бы этого делать, если государство не выполняет план НАТО по расходам на оборону, а напротив, поощрял бы Россию «делать все, что ей, черт возьми, захочется».