В Крыму семьи участников СВО получили скидку 50% на оплату коммуналки

Председатель Госсовета Крыма добавил, что на эту меру поддержки нужно тратить около 67 млн рублей в год. Глава законодательной власти республики сообщил, что деньги на 2024 год уже доведены до регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Константинов отметил, что всего в Крыму действуют 18 мер социальной поддержки участников СВО.