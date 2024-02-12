В Крыму семьи участников СВО получили скидку 50% на оплату коммуналки

В Крыму семьи участников специальной военной операции получили скидку 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
По его словам, новую меру поддержки ввел крымский парламент. Семьи ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, получили скидку на оплату услуг ЖКХ в размере 50%.
— Ранее аналогичная льгота была предусмотрена для ветеранов боевых действий, но на их родных не распространялась, — рассказал Константинов.
Председатель Госсовета Крыма добавил, что на эту меру поддержки нужно тратить около 67 млн рублей в год. Глава законодательной власти республики сообщил, что деньги на 2024 год уже доведены до регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Константинов отметил, что всего в Крыму действуют 18 мер социальной поддержки участников СВО.