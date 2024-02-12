В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина «абсурдным» и обвинил российского лидера во лжи «об истории» украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью Путина.
«По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное. Они еще раз услышали — у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное», — сказал Песков журналистам.
«А уже эмоциональная реакция — это, наверное, в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками», — добавил он.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube набрало более 10,4 миллиона просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно «пугают» свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.