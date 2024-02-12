В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

«По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное. Они еще раз услышали — у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное», — сказал Песков журналистам.