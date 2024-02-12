Молдавские фермеры возобновили протесты в районах Молдовы

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Ассоциация «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) заявила о проведении в понедельник пяти предупредительных акций протеста по всей стране, требуя от властей ускорить выделение обещанной помощи.
«В условиях продолжающихся уже пять дней протестов отчаявшихся и лишенных финансирования фермеров, наша организация задается вопросом, почему правительство не инициирует диалог с протестующими аграриями? Мы видим события по всей Европе и отмечаем, что сразу после начала протестов сельхозпроизводителей власти сели с теми, кто кормит страну, за стол переговоров и нашли решения», — отметили в организации.
Организация надеется на немедленное начало эффективного диалога правительства и парламента с протестующими фермерами. Кроме того, ассоциация требует при поддержке внешних партнеров изыскать возможности направления финансовой помощи в размере не менее 400 миллионов леев для компенсаций наиболее пострадавшим от кризиса последних двух лет микро-, малым и средним предприятиям за потери кукурузы и подсолнечника, выращенных в 2023 году.