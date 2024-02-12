Молдавские фермеры возобновили протесты в районах Молдовы

Организация надеется на немедленное начало эффективного диалога правительства и парламента с протестующими фермерами. Кроме того, ассоциация требует при поддержке внешних партнеров изыскать возможности направления финансовой помощи в размере не менее 400 миллионов леев для компенсаций наиболее пострадавшим от кризиса последних двух лет микро-, малым и средним предприятиям за потери кукурузы и подсолнечника, выращенных в 2023 году.