Ильсур Метшин о Кировском и Московском районах: «Каждый имеет свою изюминку, историю и особенности, но вместе они развиваются»

За 2023 год в основной капитал Кировского и Московского районов Казани было привлечено 24,5 млрд рублей инвестиций, что в два раза больше по сравнению с 2022-м. В этом году запланировано ввести в эксплуатацию новое жилье на 1,7 тысячи квартир, капитально отремонтировать 45 домов и обновить более 60 дворов. Об этом на деловом понедельнике в Исполкоме сообщил глава районной администрации Сергей Миронов.