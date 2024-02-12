Ильсур Метшин о Кировском и Московском районах: «Каждый имеет свою изюминку, историю и особенности, но вместе они развиваются»

За 2023 год в основной капитал Кировского и Московского районов Казани было привлечено 24,5 млрд рублей инвестиций, что в два раза больше по сравнению с 2022-м. В этом году запланировано ввести в эксплуатацию новое жилье на 1,7 тысячи квартир, капитально отремонтировать 45 домов и обновить более 60 дворов. Об этом на деловом понедельнике в Исполкоме сообщил глава районной администрации Сергей Миронов.
«Внимательно слушая выступление, — первая мысль, что не у каждого мэра столичных городов субъектов Российской Федерации бывают такие доклады, — отметил мэр Ильсур Метшин. — Спасибо руководству нашей республики, раису Рустаму Нургалиевичу Минниханову за те республиканские проекты, которых у нас десятки. Несмотря ни на какие сложности, они продолжают реализовываться».
Глава города обратил внимание и на результат работы команды администрации районов.
«Это сплоченный, молодой, по-хорошему азартный, креативный коллектив, который всегда ищет новые направления. У них много идей, которые они не боятся воплощать, и выступают по многим направлениям пионерами».
Однако так было не всегда, продолжил он. После Тысячелетия Казани в 2005 году Кировский район считался депрессивным местом и самым отсталым по социальной инфраструктуре. В дальнейшем было принято решение о его объединении с Московским районом.
«Время показало правильность управленческих решений, у нас нет лидера и аутсайдера среди двух районов, каждый имеет свою изюминку, историю, особенности, но вместе они развиваются. Это дорожная и социальная инфраструктура, появляются новые микрорайоны жилья, ведется реконструкция Горьковского шоссе, а Салават Купере прирастает новыми жилыми микрорайонами и социальными объектами», — резюмировал градоначальник.
Размер средней заработной платы превысил 70 тысяч рублей.
Как рассказал Сергей Миронов, в 2023 году количество индивидуальных предпринимателей в Кировском и Московском районах выросло на тысячу, а число самозанятых — на три тысячи. Размер средней заработной платы возрос до 73 тысяч руб.
Открыто 30 новых объектов сферы потребительского рынка и услуг общей площадью более 7 тысяч кв.м. Весной и осенью на четырех площадках провели 21 сельскохозяйственную ярмарку. Общий объем завезенной за год продукции достиг 318 млн рублей.
Введены в эксплуатацию 10 новых многоквартирных домов на 1,2 тысячи квартир.
В прошлом году завершился капремонт сразу двух корпусов городской больницы № 16, которая суммарно обслуживает более 56 тысяч жителей, а в стационаре учреждения ежегодно получают медицинскую помощь до 12 тысяч пациентов. Капитально отремонтированы горбольница № 1 и здание госпиталя для ветеранов войн, где открыли специальное отделение для лечения и реабилитации участников СВО. Приобретены роботизированные комплексы, которые проводят тренировочные и лечебные процедуры, выполняют диагностику и дают оценку эффективности терапии.
«Продолжается капремонт в стационаре клинической больницы № 2. А в Салават Купере строится поликлиника, которая объединит в себе взрослое и детское отделения, женскую консультацию и скорую помощь», — поделился глава администрации районов.
По итогам прошлого года ввели в эксплуатацию 10 новых многоквартирных домов на 1222 квартиры. Благодаря реализации жилищных программ улучшить жилищные условия смогли 189 семей. Еще 12 домов на 1707 квартир сдадут в этом году, в том числе шесть соципотечных домов на 880 квартир в Салават Купере.
В поселках появятся 11 новых площадок для сбора ТКО.
По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году обновили дорожное покрытие на участках улиц Кулахметова, Городской и Хасана Туфана. Ремонтные работы на площади 120 тыс. кв.м затронули улицы Куземетьевскую, Сосновую, Майкопскую, Богатырева, Путейскую и Энергетиков.
Завершен первый этап реконструкции Горьковского шоссе. Проект планируют сдать в этом году. Пропускная способность на магистрали протяженностью 11 км без светофорного регулирования увеличится почти вдвое до 11 тысяч автомобилей в час.
11 новых площадок для сбора ТКО появились в 2023 году в поселках, еще столько же планируют оборудовать в 2024-м.
Продолжается строительство бульвара на улице Серова в Московском районе. А в Кировском завершилась реконструкция Сада рыбака, где обновили входные группы, установили скамейки и проложили велодорожки, оборудовали спортплощадки.
«По предложению жителей серебряного возраста в саду обустроили зону для танцев, где свои занятия смогут проводить наши жизнелюбы, а также здесь обновили исторический фонтан и детскую площадку», — доложил Сергей Миронов.
Диана Жиленкова.