Первые участники Игр Будущего прибудут в Казань 15 февраля

Игры Будущего — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, оно объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.