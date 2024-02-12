Первые участники Игр Будущего прибудут в Казань 15 февраля

«Первые участники турнира приедут в Казань 15 февраля. Традиционно на играх нам будут помогать волонтеры из разных регионов России и из‑за рубежа — более 2 тысяч человек», — рассказал докладчик Премьер-министру Михаил Мишустину.
Он отметил, что спортсмены будут обеспечены всеми необходимыми сервисами, транспортом и местами для проживания, передает пресс-служба Кабмина.
Игры Будущего — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, оно объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.