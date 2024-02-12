Обыски в Росавиации, отношения с Арменией и терминалы Starlink. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Кремле. В середине дня «он будет заниматься экономическими вопросами», встретится с экономическим блоком правительства и руководством ЦБ: «Будет оценочное выступление президента по нынешней ситуации в экономике». Далее мероприятие продолжится в закрытом формате.
«Весьма и весьма насыщенный график у президента», и встречи с прибывающим в РФ лидером Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадера в нем пока нет.
Об обысках в Росавиации
Что касается публикации «Известий» об обысках в центральном офисе Росавиации в связи с делом о незаконном выводе самолетов из российской юрисдикции, «эти вопросы нужно адресовать в следственные органы»: «В данном случае выполняются следственные действия и мы не имеем никакого права их комментировать».
Об отношениях с Арменией
Присоединение Армении к статуту Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, «не может не иметь негативного влияния» на отношения с РФ.
Возможность визита Путина в республику связана с выполнением некоторых условий: «Очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров, этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога».
Об оценке Западом интервью Путина Карлсону
Оценки интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону со стороны западных лидеров, пусть даже и негативные, свидетельствуют, что «они знакомы с содержанием интервью». «Это для нас главное».
«Эмоциональная реакция — это наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», и в силу необходимости «как-то объясниться со своими налогоплательщиками».
«У них, собственно, и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России» — в отличие от широкого зрителя.
О новом президенте Финляндии
Заявления избранного президента Финляндии Александера Стубба «носят весьма и весьма недружественный характер», но в Москве не теряют надежды, что он «все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений».
«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам. Она полностью присоединилась к санкциям».
О терминалах Starlink
Система спутникового интернета Starlink от Илона Маска (его подозревают в продаже ее терминалов России) «не сертифицированная». «Она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально».
О зданиях украинского посольства в Москве
Вопрос договора об аренде Киевом здания посольства в центре Москвы «больше относится к внешнеполитической деятельности, и в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел».
«Дальше все решения будут приниматься в соответствии с нашими интересами».