Обыски в Росавиации, отношения с Арменией и терминалы Starlink. Темы брифинга Пескова

Что касается публикации «Известий» об обысках в центральном офисе Росавиации в связи с делом о незаконном выводе самолетов из российской юрисдикции, «эти вопросы нужно адресовать в следственные органы»: «В данном случае выполняются следственные действия и мы не имеем никакого права их комментировать».