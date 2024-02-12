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Тест системы онлайн-голосования проведут в Москве в начале марта

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для ее последующего использования на выборах президента РФ проведут в Москве в начале марта. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба наблюдения за выборами в Москве в 2024 году его председатель Вадим Ковалев.
Источник: Reuters

«Тестовое голосование. Мы накануне выборов [традиционно] задаем вопрос москвичам, вопрос, который мы связываем с развитием города, это вопрос, который влияет на качество жизни москвичей. Мы всегда делаем тестовое голосование, собственно, не трехдневным, а очень коротким, чтобы нагрузка была сопоставимой. Ну, и, конечно, мы стараемся, чтобы результаты этого голосования мы могли руководству города направить, для того, чтобы они были использованы при принятии управленческих решений», — сказал Ковалев.

Он отметил, что система электронного голосования применяется в Москве с 2019 года, в прошлом году ДЭГ воспользовались около 80% москвичей. Вопрос для нынешнего теста пока не определен, варианты тем для обсуждения в ходе тестового голосования будут принимать на почту info@opmoscow.ru до 20 февраля. «Эти вопросы рассмотрим, самые интересные вопросы вынесем на тестовое голосование где-то в начале марта», — заключил председатель штаба.

Предыдущее тестирование московской системы состоялось 25 августа 2023 года, в нем приняли участие почти 430 тыс. человек. DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста зафиксировано не было. Онлайн-голосование проходило на сайте elec.mos.ru, в нем могли принять участие только пользователи с полной учетной записью на mos.ru. Также во всех районах Москвы работали 146 избирательных участков, где можно было протестировать систему посредством терминалов ДЭГ при наличии паспорта. Участвовать в голосовании могли совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице.

Москвичам задали вопрос: «Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?» Предлагались четыре варианта ответа, больше всего горожанам понравился вариант «Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города».

О выборах в Москве

Голосование на выборах президента России будет проходить 15—17 марта 2024 года. Москвичи смогут реализовать свое право как онлайн, так и очно — на избирательных участках. На каждом участке установят терминалы для электронного голосования. Принять решение об удобном для себя способе можно будет непосредственно в день голосования, никаких документов оформлять для этого не нужно.

Жители других регионов страны также смогут проголосовать в столице, для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно тремя способами: на портале «Госуслуги», в центрах «Мои документы» или в территориальных избирательных комиссиях. При необходимости прикрепление можно аннулировать до 11 марта.