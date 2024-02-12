Тест системы онлайн-голосования проведут в Москве в начале марта

«Тестовое голосование. Мы накануне выборов [традиционно] задаем вопрос москвичам, вопрос, который мы связываем с развитием города, это вопрос, который влияет на качество жизни москвичей. Мы всегда делаем тестовое голосование, собственно, не трехдневным, а очень коротким, чтобы нагрузка была сопоставимой. Ну, и, конечно, мы стараемся, чтобы результаты этого голосования мы могли руководству города направить, для того, чтобы они были использованы при принятии управленческих решений», — сказал Ковалев.
Он отметил, что система электронного голосования применяется в Москве с 2019 года, в прошлом году ДЭГ воспользовались около 80% москвичей. Вопрос для нынешнего теста пока не определен, варианты тем для обсуждения в ходе тестового голосования будут принимать на почту info@opmoscow.ru до 20 февраля. «Эти вопросы рассмотрим, самые интересные вопросы вынесем на тестовое голосование где-то в начале марта», — заключил председатель штаба.
Предыдущее тестирование московской системы состоялось 25 августа 2023 года, в нем приняли участие почти 430 тыс. человек. DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста зафиксировано не было. Онлайн-голосование проходило на сайте elec.mos.ru, в нем могли принять участие только пользователи с полной учетной записью на mos.ru. Также во всех районах Москвы работали 146 избирательных участков, где можно было протестировать систему посредством терминалов ДЭГ при наличии паспорта. Участвовать в голосовании могли совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице.
Москвичам задали вопрос: «Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?» Предлагались четыре варианта ответа, больше всего горожанам понравился вариант «Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города».
О выборах в Москве
Голосование на выборах президента России будет проходить
Жители других регионов страны также смогут проголосовать в столице, для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно тремя способами: на портале «Госуслуги», в центрах «Мои документы» или в территориальных избирательных комиссиях. При необходимости прикрепление можно аннулировать до 11 марта.