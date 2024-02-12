Тест системы онлайн-голосования проведут в Москве в начале марта

Предыдущее тестирование московской системы состоялось 25 августа 2023 года, в нем приняли участие почти 430 тыс. человек. DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста зафиксировано не было. Онлайн-голосование проходило на сайте elec.mos.ru, в нем могли принять участие только пользователи с полной учетной записью на mos.ru. Также во всех районах Москвы работали 146 избирательных участков, где можно было протестировать систему посредством терминалов ДЭГ при наличии паспорта. Участвовать в голосовании могли совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице.