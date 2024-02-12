Почти два миллиона гектаров сельхозземель в Узбекистане будет оцифровано

Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил на совещании по приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Так, в Узбекистане в 2024 году будет внедрена специальная программа, направленная на повышение плодородия почв на 127 тысячах гектарах земли. Также планируется вывести из деградации 677 тысяч гектаров пастбищных земель.
Кроме того, президент поручил полностью оцифровать 1,8 миллиона гектаров земли, включая сады, виноградники, поля для овощей и кормовых культур, теплицы. Весь комплекс работ на этих земельных угодьях — расположение посевов, вегетационный процесс, урожайность, расход минеральных удобрений — будет отображаться на «Агроплатформе».
Напомним, что для развития аграрной отрасли президент также поручил обеспечить сельское хозяйство 900 тысячами тонн минеральных удобрений, снизив их себестоимость на 15%, и в 70 районах страны складами для их хранения. Кроме того, до начала поливного сезона земляные каналы с наибольшей потерей воды планируется забетонировать, а вдоль них создать «зеленый» пояс.