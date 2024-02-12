Почти два миллиона гектаров сельхозземель в Узбекистане будет оцифровано

Напомним, что для развития аграрной отрасли президент также поручил обеспечить сельское хозяйство 900 тысячами тонн минеральных удобрений, снизив их себестоимость на 15%, и в 70 районах страны складами для их хранения. Кроме того, до начала поливного сезона земляные каналы с наибольшей потерей воды планируется забетонировать, а вдоль них создать «зеленый» пояс.