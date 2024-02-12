Запад готовится назначить «наместника» на Украине, сообщила СВР

«По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства “семерки” учредить должность “спецпосланника” по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах. “Спецпосланнику” также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения», — говорится в сообщении.