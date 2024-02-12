Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил взять на контроль график ремонтов медучреждений в Прикамье.
Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. Поручение он дал краевому строительному штабу во время аппаратного совещания. «Начиная с контрактации и заканчивая планируемым вводом объекта», — уточнил губернатор.
По словам Дмитрия Махонина, в 2024 году в Пермском крае капитальные ремонты должны пройти в филиалах ГКБ № 4 в Гремячинске и Губахе, стационаре ГДКБ № 3 в Перми, роддоме в микрорайоне Гайва, инфекционном отделении больницы Соликамска и других медучреждениях.
«Средства на работы будут направлены как из краевого, так и из федерального бюджетов. Также поручил Минздраву и Минфину подготовить дополнительный список объектов, в которых планируется капитальный ремонт», — заявил губернатор.