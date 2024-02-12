Махонин поручил взять на контроль график ремонтов медучреждений в Прикамье

По словам Дмитрия Махонина, в 2024 году в Пермском крае капитальные ремонты должны пройти в филиалах ГКБ № 4 в Гремячинске и Губахе, стационаре ГДКБ № 3 в Перми, роддоме в микрорайоне Гайва, инфекционном отделении больницы Соликамска и других медучреждениях.