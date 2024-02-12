Глава МИД встретился с послами стран ЕС, аккредитованными в Молдове

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Михаил Попшой провел встречу с послами стран ЕС, аккредитованными в Кишиневе.
На встрече обсуждались приоритеты внешней политики и актуальные темы регионального и международного плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В частности Попшой проинформировал дипломатический корпус о передаче части полномочий Бюро европейской интеграции от МИД. При этом министр отметил, что диалог о присоединении Молдовы к Европейскому Союзу останется главным приоритетом молдавской дипломатии.
«В течение своего мандата я буду уделять особое внимание укреплению активной, настоящей и видимой дипломатии. Традиционные двусторонние партнерские отношения станут эталоном во внешнем сотрудничестве, дополняемом укреплением диалога с государствами в регионах, представляющих интерес для Молдовы, но в которых она недостаточно представлена», — заявил Попшой на встрече.
Он также выразил благодарность послам ЕС за поддержку, оказанную республике в деле запуска переговоров о присоединении Молдовы к ЕС.