Глава МИД встретился с послами стран ЕС, аккредитованными в Молдове

«В течение своего мандата я буду уделять особое внимание укреплению активной, настоящей и видимой дипломатии. Традиционные двусторонние партнерские отношения станут эталоном во внешнем сотрудничестве, дополняемом укреплением диалога с государствами в регионах, представляющих интерес для Молдовы, но в которых она недостаточно представлена», — заявил Попшой на встрече.