ЦИК зарегистрировал нового депутата от партии Respublica

Депутат Динара Шукижанова, состоявшая в Комитете по экономической реформе и региональному развитию, в конце января покинула Мажилис. На пленарном заседании 24 января она сложила полномочия по собственной инициативе. По словам Динары Шукижановой, обстоятельства сложились таким образом, что ей срочно потребовалось вернуться к работе в промышленной сфере (прежде чем стать депутатом, она занимала должность президента АО «Агромашхолдинг KZ»).