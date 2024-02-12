ЦИК зарегистрировал нового депутата от партии Respublica

По информации ЦИК, 12 февраля 2024 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором было принято постановление: «О регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Кошмамбетова А. А.».
Центральная избирательная комиссия постановила:
Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену общественного объединения «Партия “Respublica” Кошмамбетову Айтуару Аскаровичу. Зарегистрировать Кошмамбетова Айтуара Аскаровича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Вручить Кошмамбетову Айтуару Аскаровичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Отмечается, что полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.
«Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Айтуару Аскаровичу, пожелал ему успехов в работе в составе депутатского корпуса», — говорится в сообщении.
Депутат Динара Шукижанова, состоявшая в Комитете по экономической реформе и региональному развитию, в конце января покинула Мажилис. На пленарном заседании 24 января она сложила полномочия по собственной инициативе. По словам Динары Шукижановой, обстоятельства сложились таким образом, что ей срочно потребовалось вернуться к работе в промышленной сфере (прежде чем стать депутатом, она занимала должность президента АО «Агромашхолдинг KZ»).