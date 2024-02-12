Президент Финляндии пообещал отказаться от отношений с Россией до конца СВО

«Политика в отношении России проста. Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношений с РФ на политическом уровне нет и не будет до тех пор, пока Россия не прекратит военную операцию на территории Украины», — сказал господин Стубб на пресс-конференции (цитата по Yle).