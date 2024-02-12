Президент Финляндии пообещал отказаться от отношений с Россией до конца СВО

«Политика в отношении России проста. Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношений с РФ на политическом уровне нет и не будет до тех пор, пока Россия не прекратит военную операцию на территории Украины», — сказал господин Стубб на пресс-конференции (цитата по Yle).
Новоизбранный президент Финляндии добавил, что после начала военного конфликта на территории Украины ситуация с безопасностью в Европе сильно изменилась. Страна, по его словам, получила членство в НАТО в рекордно короткие сроки из-за доверия альянса к Финляндии. Александр Стубб также сказал о намерении принимать активное участие в работе НАТО и определять внешнюю политику страны в тесном сотрудничестве с финским парламентом.
Второй тур президентских выборов в Финляндии прошел 11 февраля. На нем Александр Стубб победил с результатом 51,6% голосов. Ранее он был министром иностранных дел Финляндии (2008−2011), возглавлял Министерство по делам Евросоюза и внешней торговли (2011−2014) и Министерство финансов (2015−2016). В должность президента Финляндии господин Стубб вступит 1 марта.