В Думу внесли новый проект о признании организаций нежелательными

Изменения будут внесены в пять федеральных законов, в том числе «О некоммерческих организациях» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Кроме того, уточнил Пискарев, готовятся «корреспондирующие поправки» в еще четыре федеральных закона, КоАП и УК — по ним ожидаются отзывы Правительства и Верховного суда.