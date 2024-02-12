Валентина Матвиенко прилетела в Красноярский край

По информации пресс-службы Совфеда, пробудут они в регионе с рабочим визитом с 12 по 14 февраля.
В рабочей программе делегации: встреча Валентины Матвиенко с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, посещение производственных предприятий, социальных, образовательных и медицинских учреждений региона.
Также с Матвиенко в Красноярский край прилетели первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин, заместители председателя СФ Николай Журавлев и Инна Святенко.
В аэропорту председателя Совета Федерации встречали губернатор Михаил Котюков, представители в Совете Федерации от законодательного и от исполнительного органов государственной власти Красноярского края Александр Усс и Андрей Клишас.
Завтра будем работать на объектах образования, здравоохранения и промышленности, а также обсудим вопросы социально-экономического развития нашего региона, — сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в социальных сетях.