МВД Абхазии отвергло соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

9 февраля МВД Абхазии сообщило о планах подписать соглашение о сотрудничестве ведомства с Росгвардией. В пресс-релизе МВД, в частности, утверждалось, что соглашение направлено на установление обмена опытом между ведомствами, подготовку кадров абхазских органов внутренних дел на базе учебных заведений и учебных центров Росгвардии, проведение совместных учений и тренировок, а также развитие информационных технологий и обмена законодательными и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения правопорядка.