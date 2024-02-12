МВД Абхазии отвергло соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

Глава МВД заявил, что в ведомстве разделяют все переживания граждан. Он подчеркнул, что в МВД и во всем руководстве Абхазии нет людей, готовых осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам республики и ее граждан.
«Республика Абхазия — суверенное, независимое государство, именно этот статус мы охраняем и защищаем 30 лет, в этом ключе мы нацелены действовать и далее», — заявил он.
Министр заявил, что в распоряжении МВД Абхазии и других силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка. Он отметил, что министерство нацелено на развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Абхазии.
9 февраля МВД Абхазии сообщило о планах подписать соглашение о сотрудничестве ведомства с Росгвардией. В пресс-релизе МВД, в частности, утверждалось, что соглашение направлено на установление обмена опытом между ведомствами, подготовку кадров абхазских органов внутренних дел на базе учебных заведений и учебных центров Росгвардии, проведение совместных учений и тренировок, а также развитие информационных технологий и обмена законодательными и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения правопорядка.
Господин Киут в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале МВД Абхазии 10 февраля, подчеркивал, что соглашение не предусматривает физического присутствия сотрудников Росгвардии на территории республики и их вмешательство во внутриполитическую деятельность в стране. «Никто не собирается сдавать наш суверенитет, ущемлять наши интересы, а тем более — кому-то позволить физически воздействовать на наших граждан», — сказал министр.
Как сообщило 10 февраля абхазское издание «Нужная газета», оппозиция Абхазии призвала МВД республики не подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией. Под призывом подписались партии «Форум народного единства» и «Апсны», а также общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа» и «Наша столица».
Эрдни Кагалтынов.