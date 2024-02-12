Молдавия может взять курс на выход из СНГ до конца года, считает сенатор

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Молдавии могут взять курс на вывод страны из СНГ до конца года, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«На днях прекращено участие парламента Молдовы в Межпарламентской ассамблее СНГ. Мы так понимаем, что взят курс на то, чтобы до конца года вывести страну уже из СНГ как межгосударственного объединения», — сказал политик на встрече с молдавским общественно-политическим деятелем Иланом Шором.
Власти Молдавии если не де-юре, то де-факто принимают участие практически во всех санкционных усилиях Запада по отношению к России. Ну, а обратным образом это приходит в саму Молдавию, негативно воздействует на население, сказал Косачев.
При этом политик отметил, что интересы граждан страны заключаются, в том числе, в «сохранении нормальных, а в идеале, добрососедских отношений с Россией». Это и участие в общих для нас интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЭАЭС, заключил Косачев.
В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, в числе прочих парламент Молдавии одобрил выход из МПА СНГ. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.