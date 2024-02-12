Илан Шор создаст НКО для информирования жителей Молдовы о преимуществах ЕАЭС

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Экс-мэр Оргеева Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, о намерении создать НКО для информирования жителей Молдовы о преимуществах ЕАЭС и продвижения связей с Россией.
«Мы создаем, инициируем процесс создания НКО, которое будет заниматься продвижением и объяснением людям, что такое ЕврАзЭС, отношения с Россией для Молдовы и насколько это важно», — сказал Шор.
Он также сообщил, что возглавит организацию.
Отвечая на вопрос агентства о том, когда НКО начнет свою работу, он указал, что это может произойти «в ближайшие месяцы».