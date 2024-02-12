Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Президент поддержал опыт строительства теплиц, не требующих топлива для отопления

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент поручил пересмотреть механизмы кредитования тепличных хозяйств и поддержал опыт строительства теплиц, не требующих топлива для отопления, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил на совещании по приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Отмечается, что в последние годы в нашей стране количество теплиц и объем производимой в них продукции утроились. Сегодня все больше строятся теплицы, не требующие топлива для отопления.

Президент одобрил этот опыт и подчеркнул необходимость их расширения, предоставления фермерам теплиц «под ключ». В рамках программы «Семейного предпринимательства» на эти цели будет выдаваться беззалоговый кредит до 100 миллионов сумов.

Шавкат Мирзиеев