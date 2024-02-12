Такер Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

«Конечно», — сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, отвечая на вопрос, готов ли будет Путин пойти на компромисс. Трансляция саммита проводилась в социальной сети X.
Журналист отметил, что работа лидеров любой страны заставляет находить компромисс. «Это то, что называется дипломатией, и он (Путин — ред.) среди них», — подчеркнул Карлсон.
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube — более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно «пугают» свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.