Главе Минздрава Кубани присвоили звание почетного гражданина Краснодара

«Благодарю за высокую оценку моего участия в жизни столицы родной Кубани», — написал министр.



По данным мэрии Краснодара, всего в городе 12 февраля вручили более 40 наград. Почетными гражданами столицы Кубани всего стали шесть человек. Среди них также заслуженный работник здравоохранения Кубани, главврач Родильного дома Краснодара Александр Сторожук; кандидат технических наук, заслуженный экономист Кубани Гарри Тубис; зампредседателя Президиума городского отделения краевого народно-патриотического движения «Отечество» (Кондратенко) Геннадий Лошкарев.



Кроме того, 21 краснодарец получил памятные медали «За заслуги» и еще 15 — почетные грамоты города. Среди награжденных — медики, педагоги, ученые, инженеры, экономисты, спортсмены и общественники. Кроме того, за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края директору предприятия «МехПромСтройСпец-Маш» Вячеславу Лазареву объявлена благодарность губернатора.



Татьяна Ручкина.