В Каракалпакстане назначен новый министр высшего образования

Ранее Батырбек Каипбергенов занимал должность директора Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.
Напомним, в начале месяца Конгратбай Шарипов был назначен новым главой Минвуза Узбекистана.
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Ранее Батырбек Каипбергенов занимал должность директора Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.
Напомним, в начале месяца Конгратбай Шарипов был назначен новым главой Минвуза Узбекистана.