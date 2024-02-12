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В Каракалпакстане назначен новый министр высшего образования

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Батырбек Каипбергенов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Каракалпакстана, передает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу Жокаргы Кенеса.
Источник: Podrobno.uz

Ранее Батырбек Каипбергенов занимал должность директора Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.

Напомним, в начале месяца Конгратбай Шарипов был назначен новым главой Минвуза Узбекистана.