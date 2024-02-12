Вице-президент США Харрис готова заменить Байдена

«Я готова исполнять обязанности. В этом нет никаких сомнений», — сказала госпожа Харрис. Вице-президент США считает, что любой, кто видит ее за работой, понимает ее способность руководить, передает WSJ.
Источники в Демократической партии США заявили газете, что серьезных разговоров о замене Джо Байдена на другого кандидата на предстоящих президентских выборах демократы не ведут. Они отмечают, что сроки подачи документов для участия в праймериз уже истекли.
Если господин Байден по какой-то причине снимет свою кандидатуру с выборов, госпоже Харрис нужно будет добиться поддержки большинства демократических делегатов, чтобы заменить его на съезде партии в августе 2024 года. Если господин Байден снимет свою кандидатуру уже после съезда, его сменщика на выборах будет определять Национальный комитет Демократической партии, сообщает WSJ.
4 февраля Джо Байден перепутал двух французских лидеров, заявив, что он встречался с Франсуа Миттераном, умершим 30 лет назад. Тогда как на самом деле он имел в виду действующего президента Франции Эмманюэля Макрона. 6 февраля господин Байден забыл название палестинского движения «Хамас» и, подумав, назвал его «оппозицией». 7 февраля он сослался на слова тоже покойного канцлера Германии Гельмута Коля, имея в виду Ангелу Меркель.
8 февраля специальный прокурор Роберт Гур, который расследовал дело о незаконно хранившихся у Джо Байдена секретных документах, рекомендовал не предъявлять ему уголовных обвинений отчасти потому, что присяжные вполне могут рассматривать его как «пожилого человека с плохой памятью». Судя по материалам дела, господин Байден с трудом мог припомнить многие подробности своей политической карьеры и личной жизни.
Эрдни Кагалтынов