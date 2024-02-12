Вице-президент США Харрис готова заменить Байдена

Если господин Байден по какой-то причине снимет свою кандидатуру с выборов, госпоже Харрис нужно будет добиться поддержки большинства демократических делегатов, чтобы заменить его на съезде партии в августе 2024 года. Если господин Байден снимет свою кандидатуру уже после съезда, его сменщика на выборах будет определять Национальный комитет Демократической партии, сообщает WSJ.