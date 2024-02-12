В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины

Постоянные представители стран — членов ЕС в конце января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных на территории Евросоюза. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК предлагает хранить их на специальных счетах для возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речи о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Киеву не идет. Сам механизм передачи денег пока также не разработан.