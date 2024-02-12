В ЕС приняли решение о сохранении прибыли от российских активов для Украины

«Совет ЕС утвердил сегодня решение и регламент, устанавливающие обязательства центральных депозитариев, хранящих активы и резервы Центробанка России, которые были иммобилизованы в результате введения ограничительных мер», — указано в публикации.
Согласно документу, депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны хранить их на отдельных счетах.
«Совет постановил, в частности, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно», — говорится в нем.
Кроме того, доходы от российских активов, возможно, будут направлять в бюджет ЕС для их дальнейшего использования в фонде для Украины.
Постоянные представители стран — членов ЕС в конце января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных на территории Евросоюза. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК предлагает хранить их на специальных счетах для возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речи о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Киеву не идет. Сам механизм передачи денег пока также не разработан.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Европейский центральный банк, при этом, предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева.
В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства.
Как отмечала, в свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.