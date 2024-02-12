Крутой: Беларусь и Россия вырабатывают схемы выплат по евробондам

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Вопрос выплат держателям по евробондам стал элементом шумихи в прессе, заявил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой.
«Абсолютно спокойно ведется работа на уровне наших центральных банков и Минфинов по выработке схемы выплаты держателям этих облигаций соответствующих доходов», — сказал белорусский посол в эфире ОНТ.
По его словам, в средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что инвесторы пробуют объявить дефолт Беларуси.
«В конце прошлого года, в октябре и ноябре, с Советом директоров Банка России была согласована схема, когда российский Национальный расчетный депозитарий становится “одним окном” для российских держателей наших еврооблигаций», — напомнил посол.
Дмитрий Крутой отметил, что депозитарий будет выплачивать держателям евробондов полагающиеся выплаты и передавать данные белорусскому Минфину. Ведомство будет верифицировать эту информацию и погашение облигаций.
При этом дипломат обратил внимание, что белорусский Минфин ранее собрал все необходимые деньги для выплат держателям евробондов республики.
«На сегодняшний день выплаты получили держатели на общую сумму примерно 85 миллионов долларов. Этот процесс идет ежедневно», — подчеркнул он.
После чего добавил, что в России в депозитарий держатели из дружественных стран подали уже полторы тысячи заявок, которые сейчас проверяются.
Дмитрий Крутой также указал на то, что республика на протяжении всей своей истории была добросовестным заемщиком и будет и впредь поддерживать это реноме.
«Мы сможем спокойно вернуться на российский рынок гособлигаций. Сейчас он не очень привлекателен, конечно, из-за уровня ставок, который сложился, в текущем моменте. Но ситуация динамично меняется и, я думаю, здесь работа будет продолжаться в прежнем режиме», — подытожил посол.