Крутой: Беларусь и Россия вырабатывают схемы выплат по евробондам

«Мы сможем спокойно вернуться на российский рынок гособлигаций. Сейчас он не очень привлекателен, конечно, из-за уровня ставок, который сложился, в текущем моменте. Но ситуация динамично меняется и, я думаю, здесь работа будет продолжаться в прежнем режиме», — подытожил посол.