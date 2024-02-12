ЕС допустил введение санкций против компаний из Китая из-за помощи России

К 24 февраля, то есть спустя два года после начала военной операции на Украине, ЕС планирует согласовать 13-й пакет санкций против России. По данным Bloomberg, в новом пакете Евросоюз сосредоточится на расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также борьбе с обходом ограничительных мер через третьи страны. DPA и Polskie Radio передавали, что под ограничения могут попасть 200−250 физических лиц и компаний из России. «Никаких громких названий» в списке не окажется, писал Reuters. Агентство передавало, что ЕК также не будет включать новые запреты на импорт вопреки призывам некоторых стран в отношении российского алюминия и сжиженного природного газа. Еще одна обсуждаемая мера — ограничить поездки по территории Шенгенской зоны российских дипломатов, сообщала Politico, отмечая при этом, что осуществить ее будет сложно. Россия считает ограничения незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал после введения предыдущего санкционного пакета ЕС, что у объединения «уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции». Президент Владимир Путин указывал, что в некоторых областях, где Россия обладает «уникальными компетенциями», введение санкций «бесполезно и бессмысленно» и на Западе это понимают.