МИД Сирии заявил, что вторжение Израиля в Рафах приведет к катастрофическим последствиям

БЕЙРУТ, 12 февраля. /ТАСС/. Израиль вынашивает опасные планы по вторжению в город Рафах, где укрылись более 1,5 млн палестинцев, переместившихся из северных и центральных районов сектора Газа. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении сирийского МИД.
«Сирия предупреждает о катастрофических последствиях нападения Израиля на Рафах и осуждает США, которые допустили возможность осуществления этого бесчеловечного замысла, ставящего под угрозу безопасность и стабильность в регионе, — подчеркивается в документе. — Похоже, что правители Израиля не удовлетворены убийством более 28 тыс. палестинцев с начала агрессии 7 октября 2023 года, их жажда мести не имеет границ».
Сирийское внешнеполитическое ведомство призывает «привлечь к ответственности израильское руководство за совершенные военные преступления, используя Международный суд ООН».
В заявлении указывается, что «международное сообщество должно обеспечить защиту палестинского населения от агрессии, гарантировать возвращение беженцев к своим очагам и обеспечить их гуманитарные потребности».
7 февраля глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя он поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов радикального палестинского движения ХАМАС в этом городе.
В ночь на 12 февраля арабские СМИ сообщили о нанесении израильскими ВС массированных ударов по Рафаху. По данным телеканала Al Mayadeen, жертвами бомбардировок стали 100 человек, более 230 получили ранения.