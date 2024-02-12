МИД Сирии заявил, что вторжение Израиля в Рафах приведет к катастрофическим последствиям

«Сирия предупреждает о катастрофических последствиях нападения Израиля на Рафах и осуждает США, которые допустили возможность осуществления этого бесчеловечного замысла, ставящего под угрозу безопасность и стабильность в регионе, — подчеркивается в документе. — Похоже, что правители Израиля не удовлетворены убийством более 28 тыс. палестинцев с начала агрессии 7 октября 2023 года, их жажда мести не имеет границ».