Глава МИД Франции заявил, что Европе следует готовиться оборонять себя без помощи США

10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, вспомнил одну из встреч с лидерами стран — членов НАТО. По его словам, тогда один из президентов спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны РФ, если какая-то страна не будет делать взносы на оборону в НАТО. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос.