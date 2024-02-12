Глава МИД Франции заявил, что Европе следует готовиться оборонять себя без помощи США

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Страны Европы должны подготовиться к описанному Дональдом Трампом сценарию, когда США не станут приходить на помощь союзникам по НАТО, не оплатившим свои взносы в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с главами МИД ФРГ и Польши, организованной по случаю встречи в формате Веймарского треугольника.
«Ничто не должно нам мешать на европейском уровне готовиться к тому, чтобы погасить шок от развития ситуации по сценарию, описанному Дональдом Трампом», — сказал Сежурне.
Министр добавил, что Евросоюз «не должен зависеть от результатов выборов в третьих странах» в вопросе обеспечения своей обороны. На этом фоне он призвал «создавать собственную оборонную индустрию», осуществлять закупки вооружений «на европейском уровне в рамках собственной военной индустрии», а также «готовиться к возможному конфликту». «Для нас это вызов, это потребуется сделать в сжатые сроки, каждая минута на счету», — сказал Сежурне.
«Мы не хотим вмешиваться в американские выборы. Но я не оставлю попытки убедить всех кандидатов [на выборах в США] в важности НАТО, в необходимости поддержки Украины и коллективной безопасности. Потому что это касается и их собственной безопасности», — отметил глава МИД Франции.
10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, вспомнил одну из встреч с лидерами стран — членов НАТО. По его словам, тогда один из президентов спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны РФ, если какая-то страна не будет делать взносы на оборону в НАТО. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос.
Задачу довести свои военные расходы до 2% ВВП страны альянса поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это «российской угрозой» в связи с воссоединением Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.