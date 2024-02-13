Трамп потребовал от партнеров по НАТО нарастить помощь Киеву до уровня США

«Мы оказываем помощь Украине в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.