Михаил Дегтярев: все исследования и новые технологии должны работать на благо людей

— Многие работы победителей уже нашли практическое применение в медицине, добыче природных ресурсов, сельском хозяйстве, энергетике, информационных технологиях, материаловедении. И, как говорит президент России: «Пусть сегодняшняя награда будет для вас не вершиной, а одной из ступеней вашего движения вверх, к новым научным олимпам». Мы вами гордимся, вы — наше настоящее! — поздравил с заслуженными наградами глава региона в завершении мероприятия.