Михаил Дегтярев: все исследования и новые технологии должны работать на благо людей

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил представителей научно-образовательной сферы региона. Также в ходе тожественного мероприятия (0+), посвященного Дню российской науки, губернатор наградил лучших деятелей, внесших значительный вклад в развитие исследований и подготовку научно-педагогических кадров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Обращаясь к научным работникам, исследователям, аспирантам, студентам и преподавателям, собравшимся в зале библиотеки Дальневосточного государственного университета путей сообщения, руководитель региона подчеркнул, что 2024-й — особенный год.
— Это год 300-летия Российской академии наук. Особое поздравление действительным членам академии наук и сотрудникам академических институтов! Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 2022−2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Это свидетельство важности получения новых знаний и их внедрение в высокотехнологичные разработки для успешного развития страны, — заявил Михаил Дегтярев.
— Интеллектуальный потенциал региона — 2,5 тысяч исследователей, докторов и кандидатов наук. Сфера изысканий обширна от рационального природопользования и климата до создания новых материалов, цифровых технологий и энергосбережения, — отметил губернатор.
Новой ступенью в развитии науки станет межвузовский кампус — будущая площадка для генерации идей талантливой молодежи, привлечения студентов и исследователей со всей страны и из-за рубежа.
При этом подготовка научно-педагогических кадров в крае ведется в шести организациях по 31 направлению, действует сеть диссертационных советов. В прошлом году на базе ТОГУ открыт и совет по педагогическим наукам. С 2022 года запущен проект «краевая аспирантура», участниками которого уже стали более 100 человек, им выплачивается ежемесячная стипендия 20 тысяч рублей.
Ежегодно выделяются гранты на прикладные исследования: 23 проекта получили поддержку за счет регионального бюджета в размере 5 млн рублей. Между Правительством Хабаровского края с Российским научным фондом заключено соглашение о совместном финансировании фундаментальных исследований.
— Все исследования и новые технологии должны работать на благо людей. Поэтому мы создаем технопарки и бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и инновационной поддержки, — акцентировал внимание всех присутствующих Михаил Дегтярев.
Далее глава региона наградил лучших представителей научно-образовательной сферы.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Хабаровского края» присвоено профессору высшей школы промышленной инженерии ТОГУ, доктору технических наук Олегу Еренкову, профессору кафедры «Физика и теоретические механика» ДВГУПС, доктору физико-математических наук Юрию Карпецу и главному научному сотруднику Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства, доктору биологических наук Людмиле Крупской.
Не осталась без внимания и талантливая молодежь. Михаил Дегтярев отметил победителей и призеров XХVI краевого конкурса молодых ученых, а также присвоил почетное звание «Лауреат премии губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых ученых в 2023 году». В числе лауреатов-2023 — старший научный сотрудник Дальневосточного НИИ сельского хозяйства — подразделения Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Кристина Зенкина.
— Многие работы победителей уже нашли практическое применение в медицине, добыче природных ресурсов, сельском хозяйстве, энергетике, информационных технологиях, материаловедении. И, как говорит президент России: «Пусть сегодняшняя награда будет для вас не вершиной, а одной из ступеней вашего движения вверх, к новым научным олимпам». Мы вами гордимся, вы — наше настоящее! — поздравил с заслуженными наградами глава региона в завершении мероприятия.