Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже своего самолёта

Напомним, «боинг», ранее принадлежавший находящейся под санкциями США иранской компании Mahan Air, был задержан в Аргентине в начале июня 2022 года после приземления для дозаправки. По настоянию американских властей он был арестован. В состав экипажа входили пять граждан Ирана и четырнадцать граждан Венесуэлы, после проверки на связь с террористами они были отпущены. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал вернуть венесуэльский самолёт.