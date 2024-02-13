Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже своего самолёта

«Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает дерзкую кражу самолёта Boeing 747−300 с регистрационным номером YV3531, принадлежащего транспортной компании Aerocargos del Sur (Emtrasur), совершённую 12 февраля в результате сговора между правительствами Соединённых Штатов Америки и Аргентинской Республики», — написал глава МИД Венесуэлы.
В заявлении указывается на грубое нарушение прав данной компании и норм гражданской аэронавтики и отмечается, что это угрожает безопасности авиасообщения в регионе. Также ведомство сообщает, что Венесуэла даст соразмерный ответ на это деяние, для чего воспользуется «всеми доступными средствами в рамках национальной конституции, дипломатии и международного права».
Напомним, «боинг», ранее принадлежавший находящейся под санкциями США иранской компании Mahan Air, был задержан в Аргентине в начале июня 2022 года после приземления для дозаправки. По настоянию американских властей он был арестован. В состав экипажа входили пять граждан Ирана и четырнадцать граждан Венесуэлы, после проверки на связь с террористами они были отпущены. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал вернуть венесуэльский самолёт.