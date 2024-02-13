Губернатор Приморья встретился с делегацией Трудовой партии Кореи

Приветствуя делегацию КНДР, Олег Кожемяко подчеркнул, что дружба между нашими народами была всегда, и особое значение приобрела в последнее время, после встречи глав России и Северной Кореи — Владимира Путина и Ким Чен Ына.
«Это послужило открытию новых возможностей в различных сферах. В гуманитарных, культурных, спортивных обменах, и сейчас мы видим нарастание этой работы», — обозначил Губернатор Приморья.
Одним из важных направлений глава региона назвал сотрудничество в спорте и молодежной политике. Именно сейчас, по словам Олега Кожемяко, «закладываем камень в фундамент в работу с детьми», и приезд большой делегации из КНДР для участия ребят в играх «Дети Приморья» тому подтверждение, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Кроме этого, в феврале в край приезжает волейбольная женская команда, в марте по боксу, а в будущем Приморье готово отправить тренера для подготовки хоккейной детской команды. Налаживаются хорошие контакты и в сфере культуры. Так, с 18 по 25 марта в Пхеньяне пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра со спектаклями «Спящая красавица» и «Жар-птица», что должно вызвать живой интерес у жителей КНДР.