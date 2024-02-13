Губернатор Приморья встретился с делегацией Трудовой партии Кореи

Кроме этого, в феврале в край приезжает волейбольная женская команда, в марте по боксу, а в будущем Приморье готово отправить тренера для подготовки хоккейной детской команды. Налаживаются хорошие контакты и в сфере культуры. Так, с 18 по 25 марта в Пхеньяне пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра со спектаклями «Спящая красавица» и «Жар-птица», что должно вызвать живой интерес у жителей КНДР.