В Минске появится единый интернет-портал социальных услуг

. — В контакт-центр государственных социальных услуг нередко обращаются и по вопросам, не входящим в компетенцию социальной защиты, — замечает зампредседателя комитета по труду. — К примеру, спрашивают, в каких магазинах предоставляются скидки для пенсионеров, где находятся социальные парикмахерские, как работают отделы ЗАГС, МЧС, расчетно-справочные центры и другие ведомства. Конечно, специалисты не оставляют такие обращения без внимания.