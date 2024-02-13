В Минске появится единый интернет-портал социальных услуг

— В информационно-справочной службе «Контакт-центр государственных социальных услуг — 139» жители Минска дистанционно получают актуальную информацию, касающуюся деятельности структурных подразделений комитета по труду, — рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома О. Василевская. — В перспективе планируется создать единый интернет-портал, который будет аккумулировать информацию о работе всех учреждений социальной защиты Минска. Сейчас над ним ведется работа.
О. Василевская отметила, что за время работы службы минчане чаще всего звонили по вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий, государственной адресной и материальной помощи (604 звонка). Обращались по поводу предоставления услуг социального работника, няни, персонального ассистента (400 звонков).
Горожане также интересовались, кто имеет право воспользоваться услугами специального автотранспорта «Социальная служба» (216 звонков). Спрашивали, кому положены технические средства социальной реабилитации и где их можно получить (58 звонков). В числе лидеров также обращения по обустройству в городе доступной среды, размещению в дома-интернаты, назначению семейного капитала.
. — В контакт-центр государственных социальных услуг нередко обращаются и по вопросам, не входящим в компетенцию социальной защиты, — замечает зампредседателя комитета по труду. — К примеру, спрашивают, в каких магазинах предоставляются скидки для пенсионеров, где находятся социальные парикмахерские, как работают отделы ЗАГС, МЧС, расчетно-справочные центры и другие ведомства. Конечно, специалисты не оставляют такие обращения без внимания.
Справочно
Напомним, информационно-справочная служба «Контакт-центр государственных социальных услуг — 139» начала работу в декабре 2022 года. По единому номеру минчане получают консультации по направлениям работы комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Всего за время работы службы поступило более 3 300 обращений.