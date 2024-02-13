Зачем председатель Совета Федерации Матвиенко прилетела в Красноярск?

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко с рабочим визитом прилетела в Красноярск вечером 12 февраля. Спикера с цветами встречал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Вместе с Матвиенко в столицу Красноярского края прибыли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, заместители главы СФ Николай Журавлев и Инна Святенко, а также сенаторы Александр Усс и Андрей Клишас.
Валентина Матвиенко проведёт рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и другими представителями краевой власти. Кроме того, делегация посетит производственные предприятия, а также социальные, образовательные и медицинские учреждения региона.
Как отмечают в пресс-службе Совета Федерации России, работа делегации в Красноярском крае продлится с 12 по 14 февраля.