Блогеров из Канска осудили за оскорбление прихожан храма и полицейского (видео)

«Находясь в стенах церкви, они выражались грубой нецензурной бранью, кричали, танцевали, смеялись, фиксируя это все на мобильный телефон. Один из них прошел на солею (место перед алтарем), что запрещено церковными канонами, где продолжил нецензурно выражаться, кричать и смеяться. На высказанные замечания они не реагировали, один из хулиганов высказывал угрозы применения насилия в отношении прихожан собора. Своими действиями молодые блогеры нарушили подготовку к воскресной литургии, высказали явное и грубое неуважение к церкви, оскорбили чувства верующих», — рассказали в прокуратуре.