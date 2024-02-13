Блогеров из Канска осудили за оскорбление прихожан храма и полицейского (видео)

Одному из них дали реальный срок.
Все случилось 15 октября 2023 года. Установлено, что рано утром нетрезвые парни 20 и 28 лет подошли к служебному автомобилю МВД и младший стал публично нецензурно выражаться в адрес полицейского, находившегося при исполнении должностных обязанностей.
Затем молодые люди услышали колокольный звон из Свято-Троицкого кафедрального собора, пошли туда и устроили дебош.
«Находясь в стенах церкви, они выражались грубой нецензурной бранью, кричали, танцевали, смеялись, фиксируя это все на мобильный телефон. Один из них прошел на солею (место перед алтарем), что запрещено церковными канонами, где продолжил нецензурно выражаться, кричать и смеяться. На высказанные замечания они не реагировали, один из хулиганов высказывал угрозы применения насилия в отношении прихожан собора. Своими действиями молодые блогеры нарушили подготовку к воскресной литургии, высказали явное и грубое неуважение к церкви, оскорбили чувства верующих», — рассказали в прокуратуре.
Оба осужденных признали вину в полном объеме. В зависимости от степени участия в противоправных деяниях, предусмотренных ч. 2 ст. 148 УК РФ, ст. 319 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 20-летний житель Канска приговорен к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а его приятель — к 440 часам обязательных работ.
Приговор еще не вступил в законную силу.