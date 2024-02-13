Володин отреагировал на идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

Политик рассказал, что на Столыпина за его жизнь было совершено 11 покушений. Великий реформатор, как он сам и завещал, был похоронен в Киеве — там, где на него было совершенно удачное покушение. На решение Столыпина о месте его захоронения не покушались во времена советской власти, а также в 1990—2000-ые годы, когда на Украине сменилось большое число руководителей, напомнил Володин.