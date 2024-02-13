Заместителем главкома ВСУ стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе

13 апреля 2014 года Сухаревский, у которого в то время был позывной Барсук, возглавлял 3-ю роту 80-й бригады, действовавшей в окрестностях Славянска. Накануне отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) захватил отделение милиции в Славянске, однако командир украинской бригады отдал приказ не открывать огонь.