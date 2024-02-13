Екатерина Колотовкина дала интервью крупнейшей американской газете «The Washington Post»

«Робин задавала вопросы о семейных ценностях и будущем России. Некоторые были весьма провокационные. Думаю, я справилась. Была с ней честна и открыта, по-нашему, по-русски. Очень надеюсь, что она донесет мои мысли в далекую Америку. Надеюсь, что поймут… ну, а если нет, так на нет и суда нет».