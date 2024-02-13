Екатерина Колотовкина дала интервью крупнейшей американской газете «The Washington Post»

«Сегодня ко мне на интервью приехала Робин Диксон шеф-корреспондент газеты “Вашингтон Пост”. У нас состоялся интересный разговор», — рассказала Екатерина Колотовкина.
Она отметила, что это — уже не первое интервью иностранному изданию. Годом ранее жена самарского генерала общалась с прессой из Франции. По ее словам, многих интересует образ «жены героя» и, в целом, фото-проект «Жены героев».
«Здорово, что наш проект знают и видели во всем мире. Многие считают его лучшим патриотическим проектом современности. Ведь мы показали им всем секретное оружие нашей армии, а именно тыл», — убеждена Екатерина.
«Робин задавала вопросы о семейных ценностях и будущем России. Некоторые были весьма провокационные. Думаю, я справилась. Была с ней честна и открыта, по-нашему, по-русски. Очень надеюсь, что она донесет мои мысли в далекую Америку. Надеюсь, что поймут… ну, а если нет, так на нет и суда нет».