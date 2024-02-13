Токаев назначил нового главу АФМ

Трудовую деятельность начал с работы в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. С 2004 по 2019 годы был замруководителя департаментов регионального и центрального аппарата Министерства внутренних дел, Финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции, с 2019 по 2020 годы — руководителем Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.